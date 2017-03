12 regras para NÃO negociar um “Brexit” de sucesso

Não sejam tão escandalosamente óbvios

Os “Brexiteers” estão espantosamente iludidos. Parecem estar incessantemente em concorrência uns com os outros, regra geral para ver quem lança o esquema mais topo de gama e altamente transparente para enganar os outros países. Não compreendem como as suas bravatas deslocadas os tornam risíveis aos olhos do mundo.

Não presumam que os países da Europa Central e de Leste podem ser comprados

A sério? Atirar à Polónia e à Hungria um punhado de dinheiro para a Defesa, vindo do orçamento global britânico para a ajuda internacional, para tentar comprar votos a favor de um acordo adocicado para o “Brexit”? Nem Kaczynski [presidente do partido Lei e Justiça, no poder em Varsóvia] se vende por tão pouco nem tem tamanha ausência de princípios (espera-se).

*Editor-chefe do sítio The Globalist, Berlim, Alemanha

