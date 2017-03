São portuenses - e só querem ficar na cidade

O Porto está, indubitavelmente, na moda e o turismo tornou-se num fator de desenvolvimento para a cidade. Os números mostram, com as mais de 6, 7 milhões de dormidas em 2016, e os prémios dão ainda mais realce, como a distinção de Melhor Destino Europeu. A procura não pára de aumentar e o apetite imobiliário na cidade é aguçado. Um pouco por toda parte, multiplicam-se os espaços dedicados à hotelaria, enquanto o comércio local definha. Os moradores fazem das tripas coração para suportarem as rendas cada vez mais altas e muitos vêm-se obrigados a deslocar-se para zonas limítrofes do município ou mesmo para concelhos vizinhos. Neste Porto onde o turismo atracou, haverá ainda lugar para todos?

Uma reportagem publicada pelo Jornal de Notícias a 14 de março dava conta da “asfixia” e da pressão imobiliária exercida sobre os habitantes mais antigos do Centro Histórico do Porto, classificado como Património Cultural da Humanidade desde 1996. O artigo acabaria por gerar polémica, com a autarquia a usar os meios de comunicação institucionais para colocar em causa, de forma veemente, a forma como o trabalho jornalístico do JN foi conduzido.

