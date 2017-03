Primeiro-ministro holandês ligou a Costa para dar explicações sobre Dijsselbloem

António Costa não recua e volta a insistir que "o atual presidente do Eurogrupo não tem a menor condição para exercer essas funções". O primeiro-ministro não mudou de ideias mesmo depois de o primeiro-ministro holandês lhe ter ligado, na semana passada, na sequência do pedido do governo português para que Jeroen Dijsselbloem fosse afastado do cargo.

Ao que o Expresso e a SIC apuraram, Mark Rutte achou que as palavras do homólogo português foram bastante duras. António Costa disse na passada quarta-feira que as declarações de Dijsselbloem - insinuando que os países do sul gastam o dinheiro "em álcool e mulheres" - eram "perigosas", "racistas, xenófobas e sexistas", acrescentando ainda que Dijsselbloem deveria "desaparecer".

