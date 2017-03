Brexit em marcha a partir de amanhã

A expectativa mais imediata repousa sobre o que estará na carta que Tim Barrow, representante permanente do Reino Unido na UE, vai entregar em Bruxelas amanhã, às 12h30 (11h30 em Lisboa). A imprensa britânica fala na probabilidade de um documento com sete a oito páginas. Poderá marcar a posição de partida do Reino Unido nalguns pontos centrais das negociações.

Um deles é o da possível conta que o Reino Unido terá de pagar pelo divórcio. A posição de Bruxelas é a de que Londres tem de garantir a sua contribuição para compromissos já assumidos – como verbas para o Fundo de Coesão ou pensões de funcionários da UE. Fala-se num valor de até 60 mil milhões de euros.

