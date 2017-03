Quebrar a promessa de privacidade para apanhar terroristas é legítimo?

Basta entrar no website oficial do Whatsapp, a aplicação que é usada para trocar mensagens, vídeos e chamadas em tempo real e famosa graças às populares conversas de grupo, para tirar as dúvidas. Lá está a garantia: um dos pilares principais da aplicação é a “segurança por definição” que oferece, assegurando que a “encriptação completa” tem sido aumentada nas últimas versões do sistema. Tradução: “As suas mensagens e chamadas nunca poderão ser consultadas pelo Whatsapp, nem por terceiros”.

“Segurança” é a palavra-chave no website, que estabelece este como o ponto forte da aplicação, construída para permitir que exclusivamente o transmissor e o destinatário de uma mensagem sejam capazes de a ler. Com um grande problema: é essa mesma segurança que está a impedir os serviços de segurança britânicos de ler a mensagem que o protagonista dos ataques de Westminster, Londres, na semana passada, terá enviado via Whatsapp apenas dois minutos antes de conduzir um veículo contra os transeuntes e a seguir esfaquear mortalmente o polícia Keith Palmer, perto do Parlamento.

