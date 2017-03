Défices públicos: os melhores e os piores do Portugal democrático

Foi um registo histórico, como Mário Centeno, ministro das Finanças, destacou: o défice das contas públicas em Portugal fechou o ano passado nos 2,1% do PIB, o valor mais baixo da história da democracia. O mais baixo, mas por pouco. Em 1989, no segundo governo de Cavaco Silva, o ministro das Finanças Miguel Cadilhe conseguiu alcançar um saldo negativo das contas públicas de 2,13% do PIB. A diferença ficou nas centésimas.

No extremo oposto fica o ano de 1981, quando Francisco Pinto Balsemão liderava o governo, com um défice de 12,46% do PIB. Seguido por 2010. No ano anterior ao pedido de ajuda internacional – e chegada da troika a Portugal pela terceira vez em democracia – e Fernando Teixeira dos Santos na pasta das Finanças (e José Sócrates à frente do governo), o saldo negativo das contas públicas chegou aos 11,17%. Teixeira dos Santos esteve, aliás, entre os melhores resultados do défice – no primeiro governo de José Sócrates – e os piores – no segundo governo de Sócrates.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)