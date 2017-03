BE: solução do Novo Banco poderá ser “o pior de dois mundos”

A solução para o Novo Banco pode gerar um novo momento de tensão entre a maioria de esquerda que suporta o Governo. Caso se confirme a opção de manter o Estado com uma participação de 25% do Novo Banco - noticiada hoje pelo "Público" e não descartada pela Comissária Europeia da Concorrência -, será certo que o Governo enfrentará a oposição de Bloco de Esquerda e PCP nesta matéria. Até ao início da tarde de hoje, ambos os partidos diziam desconhecer formalmente esta possibilidade e garantiam não ter ainda qualquer reunião agendada com o Governo sobre esta matéria. Mas contactados pelo Expresso, tanto bloquistas como comunistas anteciparam a sua rejeição a este modelo.

O Bloco de Esquerda fez saber que a sua posição de princípio nesta matéria não vai mudar: "O Novo Banco deveria ser 100% público", reitera fonte do BE, defendendo que a solução de manter o Estado com 25% do Novo Banco, mas sem integrar a futura equipa de gestão do banco "não é uma proposta que tenha a simpatia do Bloco". "O que está em cima da mesa é o pior de dois mundo, porque significa pagar e não mandar", conclui ao Expresso fonte do Bloco.

