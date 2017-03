Declaração sobre o Futuro à espera de 27 assinaturas

Sessenta anos depois, o projeto que começou com seis países tornou-se uma união a 28, mas está a poucos dias de receber o primeiro pedido formal de divórcio. Os líderes europeus chegam esta sexta-feira à capital italiana com o 'Brexit' à vista e, por isso, a cerimónia comemorativa do Tratado de Roma terá de convencer os cidadãos europeus e o resto do mundo de que a saída do Reino Unido não é o princípio do fim.

Os 27 — a primeira-ministra britânica Theresa May não vem a Roma — querem repetir e sublinhar que estão unidos e a 'palavra-chave' surge ao longo da Declaração conjunta que deverão assinar este sábado de manhã.

