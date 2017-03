40 personalidades europeias redigem manifesto para fazer a Europa “acordar”

Amanhã, sábado, passam precisamente 60 anos do momento fundador do que é hoje a União Europeia. O espaço europeu começou com seis estados membros e depois de sucessivos alargamentos conta atualmente com 28 países. Mas o projeto europeu vive uma crise sem precedentes, com a aprovação da saída do Reino Unido e a crise económica e financeira.

Dizer basta é o objetivo do documento intitulado “O Despertar”, redigido por iniciativa do antigo vice-presidente da Comissão Europeia Étienne Davignon, e que chama a atenção para alguns dos principais problemas que a União está a enfrentar. “O debate europeu está confuso, caracteriza-se pela dúvida, pelo medo e pelo desencanto”, lê-se logo no início do manifesto, onde se acrescenta logo a seguir: “nós, nós rebelamo-nos”.

