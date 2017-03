Governo avança com PSD com nova lei para dar às secretas acesso a comunicações

Na anterior legislatura, o Parlamento aprovou por maioria do PSD/CDS e PS uma lei que permitia acesso aos chamados metadados (dados sobre comunicações) que o Tribunal Constitucional chumbou. Agora, o Governo do PS e o PSD decidiram de novo juntar esforços para encontrar uma formulação legal que permita ultrapassar as inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal.

Ao que o Expresso apurou, essas soluções já terão sido encontradas e dizem respeito aos pontos que, em especial, levaram ao chumbo do TC: por um lado, a entidade que deve dar autorização para promover as escutas e, por outro, a cláusula que na Constituição garante a inviolabilidade das comunicações, proibindo a ingerência nas telecomunicações, salvo em matéria de processo penal (art. 34º, nº4 da Constituição).

