Abdessalam Tazi, líder da célula jiadista de Aveiro, está a ser interrogado em Lisboa

Marroquino de 63 anos estava preso na Alemanha por crimes de natureza económica. Foi extraditado esta quinta-feira. O cúmplice tinha sido detido em Marselha há quatro meses. Ambos viveram em Aveiro

Foto Lucília Monteiro

“Eles gostavam de nos falar sobre o Deus deles”, contou ao Expresso uma vizinha do prédio no centro de Aveiro onde os marroquinos Abdessalam Tazi, de 63 anos, e Hicham El Hanafi, de 27 anos, viveram durante um ano até ao passado verão.

O apartamento de 3º andar era alugado pelo mais velho. Mas não foi por muito tempo. É que Tazi foi preso na Alemanha no início do verão, acusado de burla, assegurou ao Expresso fonte próxima da investigação. Cumprida a pena foi hoje extraditado para Portugal onde está a ser ouvido no Ministério Público, por suspeitas de ligações a organizações terroristas.

