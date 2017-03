Ou sais tu ou o teu partido

A decisão saiu da reunião do Bureau do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas (S&D) realizada ao fim da manhã desta quarta-feira: o ministro holandês das Finanças, Jeroen Dijsselbloem, ou se demite do cargo de presidente do Eurogrupo ou o seu partido, o Partido Trabalhista (PvdA) se demarca publicamente dele. Caso contrário, este partido pode mesmo vir a ser afastado da família socialista europeia.

Ao que apurou o Expresso junto de fonte do grupo, o S&D pôs mesmo em cima da mesa a exigência do PvdA chamar o seu militante à pedra, demarcando-se publicamente das declarações de Dijsselbloem, que considerou que “não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e pedir depois ajuda“, numa alusão aos países do euro que pediram o resgate.

