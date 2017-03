Bem-vindo à livraria onde se perde dinheiro e se ganha poesia

A primavera chegou e esta terça-feira, 21 de março, assinala-se o Dia Mundial da Poesia, efeméride instituída pela UNESCO e celebrada um pouco por todo o mundo desde 1999. As datas são tão-somente isso. Datas. E a arte poética não tem horas nem dias marcados. Exemplo maior é a Livraria Poetria, no Porto, a única do país dedicada à poesia e a exaltá-la todos os dias desde 31 de maio de 2003.

Há quase catorze anos, está de portas abertas ao público e a proprietária diz que nunca deu lucro. As dificuldades económicas são um inverno rigoroso enfrentado com a esperança de quem sonha mais alto, porque “afinal o que importa não é bem o negócio nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio” (Mário Cesariny, in “Pastelaria”).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)