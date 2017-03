Relógio para o Brexit começa a contar no dia 29

Na quarta-feira da próxima semana, começa oficialmente a contagem regressiva para o Brexit. O Governo britânico anunciou esta segunda-feira que é naquela data, 29 de março, que acionará o artigo 50º. do Tratado de Lisboa, dando início formal ao processo de saída da União Europeia.

A notificação vai ser materializada através de uma carta da primeira-ministra britânica, Theresa May, ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. May depois falará ao Parlamento britânico.

Mas não será senão o início do divórcio, o equivalente a dar entrada nos papéis. Seguem-se dois anos de negociações com a Comissão Europeia. Enquanto isso, internamente o Governo terá de fazer um esforço legislativo brutal para não ficar juridicamente à deriva quando largar as amarras da UE.

