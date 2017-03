Um cabaré ao fundo do beco

A noite arranca logo com mistério. Um mestre de cerimónias aborda-nos num recanto do Bairro do Avillez, em Lisboa, pedindo-nos uma senha de acesso ao Beco — um novo cabaret que combina um espetáculo de variedades com um serviço de alta cozinha. Improvisámos uma senha (no nosso caso) e somos convidados a entrar por uma passagem secreta (um falso armário) até um outro mundo. Um truque cénico acertado que nos leva a mergulhar num espaço de boémia e sensualidade q.b., mas com sofisticação e intimismo.

Parecemos ter entrado num clube clandestino, mas de gabarito, e somos logo envolvidos pela poesia da arquitetura. O teto em abóbada denuncia que no passado aquele lugar, que outrora pertenceu ao Convento da Trindade, já foi uma capela. De capela a cabaret. Do sagrado ao profano. Agora alimento não só para a alma, mas para os sentidos. O ambiente é à média luz, os veludos são vermelhos, há pequenos candeeiros e sapos ao balcão, mas o que se repara em primeiro lugar é no monumental desenho de uma mulher desnuda na parede, ao fundo do bar (Obra da artista Henriette Arcelin). Parece ser Dita Von Teese, a diva americana do burlesco. Estão servidas as primeiras pistas para a experiência sensorial que se segue...

