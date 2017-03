Gestão de Mexia ganhou €95 milhões numa década: com que resultados?

É já previsível: anualmente, em março, sempre que a EDP divulga as suas contas, as notícias sobre a remuneração do seu presidente, António Mexia, geram uma onda de comentários indignados. Em 2016 o gestor arrecadou mais de 2 milhões de euros. Ou 5.578 euros por dia. Números que perturbam parte da sociedade portuguesa, habituada que está, há vários anos, à austeridade... e a sucessivos aumentos da fatura da eletricidade.

De facto, o preço da eletricidade em Portugal vem encarecendo. Desde 2008 o custo do kilowatt hora (kWh) nas tarifas ainda reguladas para as famílias subiu quase 45%, de 11,4 cêntimos em 2008 para 16,5 cêntimos em 2017, a que se somou o agravamento da taxa de IVA aplicável à fatura, de 6% para 23%.

