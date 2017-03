Dilma Rousseff: “Concentração dos media é um dos grandes problemas do Brasil”

A democracia brasileira é condicionada pela concentração dos meios de comunicação nas mãos de cinco famílias, defende a Presidente destituída do Brasil numa entrevista que é amanhã publicada no semanário Expresso.

“Um dos grandes problemas do Brasil sobre a qual não se gosta de falar é a questão dos meios de comunicação social. Os media brasileiros são controlados por cinco famílias. E umas são mais iguais do que outras, como dizia George Orwell. Muitas vezes construíram uma confusão entre regulação económica do setor e liberdade de imprensa. Regulação é saber que há falhas de mercado que originam falhas na mercadoria vendida. Neste caso informação, com uma opinião única. Isto não é interferir na liberdade de imprensa. No Brasil a confusão é deliberadamente feita para impedir a regulação económica”.

