António Vitorino: “Há neste momento uma desafeição europeia”

Há erros de parte a parte nas relações entre a União Europeia e a Turquia”, afirmou o ex-comissário europeu António Vitorino a propósito da escalada de palavras entre os dirigentes deste país e os governos da Holanda e da Alemanha, a quem acusou de “fascistas”.

“A subida de tom do Presidente Erdogan tem sobretudo a ver com questões de política interna, o que revela mais a sua fragilidade do que força”, afirma o advogado. “Ao tentar jogar uma cartada tão elevada da corda nacionalista revela que provavelmente está mais receoso de perder o referendo do que se podia pensar.”

