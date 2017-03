Será que este é mesmo o maior desastre humanitário da História?

O quadro quase podia ser de uma aparente normalidade. Um homem de longas barbas e cabelos brancos está tranquilamente sentado à beira da sua cama, de perna cruzada e cachimbo na mão, entretido a apreciar a música que lhe é oferecida pelo disco de vinil a tocar no quarto. O aparelho onde o disco roda ininterruptamente tem uma particularidade: não precisa de eletricidade, o que é igual a dizer que não está sujeito às constantes interrupções da eletricidade e outros serviços básicos em Alepo, na Síria.

Mas à volta de Mohammed Mohiedine Anis, o homem que nos atrai a atenção neste quadro confuso, há tudo menos paz. A cama em que se senta, como o resto dos móveis, está coberta de escombros; a mesa de cabeceira é pouco mais do que um destroço e as janelas não têm vidros – provavelmente foram-se com os frequentes bombardeios, que esta semana voltaram às notícias. É um quadro perturbador fotografado por Joseph Eid, da Agence France Presse, e que serve como símbolo de uma data que ninguém gostava de estar a marcar no calendário: o sexto aniversário da guerra na Síria.

