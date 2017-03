Os juízes estão mesmo preparados para julgar todos os casos?

Nos últimos anos fomos surpreendidos com o despontar de várias investigações criminais cujo denominador comum foi a sua dimensão, tocando nas estruturas fundamentais do país a nível económico, bem como a qualidade dos seus agentes, que, nalguns casos, se encontravam ligados ao núcleo central da decisão política e financeira.

Na génese de tal situação encontra-se uma alteração qualitativa do comportamento dos agentes de investigação criminal com apelo a uma estratégia proativa suportada por uma concentração, e especialização, de meios humanos e materiais. Efetivamente, a investigação de crimes originados por fenómenos financeiros complexos, praticados por conglomerados e numa escala transnacional, só é possível com a mobilização de conhecimentos especializados provenientes das mais diversas áreas apoiados numa informação relevante e nas mais elaboradas formas de intelligence.

