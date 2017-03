Governo prepara lei para acabar com diferença salarial entre homens e mulheres

O Executivo prepara-se para apresentar uma proposta para acabar com a discriminação salarial entre homens e mulheres. “A ideia é ir além das listas negras [divulgar as empresas que praticam essa discriminação]. Para que essa responsabilidade não fique só do lado das empresas, também cabe ao Estado”, diz ao Expresso Catarina Marcelino, secretária de Estado da Igualdade.

Em Nova Iorque, para participar na 61ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, nas Nações Unidas, Catarina Marcelino vai reunir-se paralelamente com os representantes da Islândia e da Alemanha, países com as primeiras leis nesta área.

