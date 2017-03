“Se o destapar faz uma mulher sentir-se nua, não devíamos mostrar a nudez de ninguém”

Depoimento de Nurjaha Mohamed Tarmahomed, uma empresária muçulmana de Lisboa que já foi dona de um ginásio e de uma clínica de beleza e agora preside a uma associação sem fins lucrativos, a Noor'Fátima

Eu não uso véu no dia a dia, mas respeito quem usa. Não concordo nada com a decisão do Tribunal Europeu de Justiça, que considera “legal” que as empresas proíbam os seus empregados de usarem símbolos religiosos, políticos ou filosóficos visíveis. Se o tribunal está a proibir o véu islâmico, porque não impede o uso de decotes ou minissaias? É mais bonito tapar ou mostrar?

Acho que estamos a entrar numa conjuntura de grande xenofobia.

Lembro que vivemos num país católico, em que a Nossa Senhora de Fátima tem um véu. Desde quando cobrir é feio?

