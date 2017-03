Humberto Pedrosa espera que o Estado aumente a participação na TAP em abril

A TAP "está a evoluir favoravelmente" e o relacionamento entre os seus acionistas "está muito equilibrado e estável", comentou ao Expresso o empresário Humberto Pedrosa, presidente da Barraqueiro e acionista de referência da TAP. "Mas acredito que tudo ainda ficará melhor depois do Estado aumentar a sua participação para 50% do capital da TAP, o que será feito, previsivelmente, em abril", adiantou. O Expresso sabe que a expectativa do Governo é semelhante para a conclusão da operação de reforço do capital do Estado na transportadora aérea.

As declarações de Humberto Pedrosa foram prestadas depois do empresário David Neeleman ter anunciado esta segunda-feira ao Expresso que passou a ter nacionalidade europeia, através de Chipre, acrescentando que pretende concretizar novos investimentos na Europa, que possam beneficiar a TAP, fortalecendo a sua estratégia.

