“Uma espécie de Dom Quixote” que compara o Corão ao “Mein Kampf”

Uma incursão rápida pela conta de Twitter de Geert Wilders, o político holandês cujo partido aparece bem colocado nas sondagens para as legislativas desta quarta-feira, esclarece-nos imediatamente ao que vimos. A imagem de capa, sem deixar margem a dúvidas, anuncia uma intenção clara: “Stop Islam”. É naquela rede social que faz a maioria das suas declarações – quase sempre anti-islâmicas -, relegando a imprensa para segundo lugar no que toca à comunicação com o eleitorado.

As críticas ao muçulmanos, a preferência pelo Twitter e até as comparações a Mozart, alcunha que mereceu devido ao extravagante cabelo platinado, podiam dar-nos a impressão de estarmos a ver uma repetição da corrida à Casa Branca no ano passado, com Donald Trump a anunciar o famigerado decreto anti-imigração para vários países muçulmanos e a recorrer mais ao Twitter do que à imprensa, que diz ser composta por algumas das “pessoas mais desonestas” do país.

