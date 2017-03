Provar. Prender. Julgar

O caso Sócrates, como outros que já agitaram a Justiça portuguesa antes da detenção do ex-primeiro-ministro , tem a virtude de pôr os portugueses a discutir as decisões dos tribunais, investigações, lentidão processual e se é mesmo verdade que há uma Justiça para ricos e outras para pobres. O Expresso convidou quatro figuras do meio judicial para desfazer algumas dúvidas. A Procuradora Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, responde à primeira questão: em Portugal prende-se para investigar?

Em toda a parte, a prisão preventiva nos processos de crime económico-financeiro dos famosos provoca certas interpretações mediáticas patológicas, do tipo lobo mau que quer comer o capuchinho. É preciso compreender a verdadeira natureza e finalidade da prisão preventiva. Talvez, saber quem é e onde está o lobo mau. A prisão preventiva não pode confundir-se com a prisão para o cumprimento de uma pena. Acontece em geral, numa fase precoce do processo, tem natureza excecional. Não pode ser decretada, nem mantida, sempre que for possível substituí-la por medidas mais brandas para o arguido, sendo examinada trimestralmente e revogável por enfraquecimento das necessidades cautelares. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)