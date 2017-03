Operação Marquês: “A credibilidade de uma investigação está no seu conteúdo e não na rapidez”

António Ventinhas, procurador da República

Um novo adiamento põe em causa a credibilidade da investigação da Operação Marquês?

Não. Porque a credibilidade de uma investigação tem de assentar no seu conteúdo, não no tempo que demora a conseguir apurar os factos. As investigações precisam de tempo. E muitas vezes os prazos impostos não contam com os novos dados que surgem na investigação.

A acontecer, este será o quinto adiamento. Não é demasiado?

Não me quero pronunciar sobre isso. Mas posso dizer que a equipa tem trabalhado de forma muito empenhada. Sei que há fatores externos que estão atrasar o desfecho do processo, como a falta de resposta a cartas rogatórias e a falta de colaboração de países estrangeiros.

