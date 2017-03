Mariana, 13 anos, foi resgatada pela PJ numa propriedade desocupada a 200 km de casa

Quando saiu da sua casa na aldeia de Vila Chã, perto de Ponte de Lima, há uma semana, Mariana podia ter a sua salvação às costas. Na mochila encontrava-se o seu telemóvel, mas estava desligado. E não havia maneira de a detetar por essa via. O Expresso e o Jornal Digital "O Minho" sabem que foi no entanto pelo sistema de georreferenciação que a Polícia Judiciária de Braga a encontrou. E a única pessoa que estava com ela era o homem de 24 anos que a tinha seduzido no Facebook, algumas semanas antes.

“A rapariga foi detetada ontem [quinta-feira] numa casa desocupada em Ílhavo, onde estavam os dois escondidos”, conta ao Expresso uma fonte próxima da investigação. E não foi Mariana quem pediu ajuda à PJ através das redes sociais, como chegou a ser referido.

