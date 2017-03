Aos 68 anos, Kaliopi vai aprender informática: “Vou poder ligar aos meus filhos no estrangeiro pelo Skype, sem pagar nada!”

Kaliopi Vassilioki tem 68 anos e vai voltar a estudar. Não na universidade, nem numa escola de línguas, mas, a partir desta sexta-feira, esta avó está inscrita num curso de informática. Em breve espera já saber usar o tablet que lhe será emprestado nas aulas, a decorrerem nas instalações do KAPI, o Centro de Proteção Sénior do município de Iraklio, um subúrbio a cerca de 10 km de Atenas.

“Isto é maravilhoso”, exclama Kaliopi, depois da primeira aula, que serviu apenas para a apresentação do curso por Dimitrios Kampanaros, membro da 50+, uma organização de apoio aos idosos que colabora com o município. A sala esteve animada, com muitas perguntas da audiência, conversas cruzadas e alguns risos. Os alunos estão nervosos, ansiosos por aprender a mexer nas teclas de um touchscreen sem se enganarem e trocarem um ‘a’ por um ‘s’ - ou melhor, sem trocar um ‘alfa’ por um ‘sigma’ -, mas também estão entusiasmados.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)