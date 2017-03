O que se esconde nos locais vedados a “pessoal não autorizado”: dentro de terra, debaixo de Lisboa

Mesmo quem sabe que o alçapão está lá, não dá por ele. Mesmo quem tem todas as referências de localização — na Alameda dos Oceanos, de frente para o rio, do lado esquerdo da Rua do Mar Vermelho — passa por ele sem parar. Se está junto à Farmácia Vasco da Gama já foi longe demais, se chegou ao sushi bar Okinawa volte para trás.

O Acesso Vertical 07 à Galeria Técnica do Parque das Nações fica no meio dos dois. Tampa nivelada ao chão, metro e vinte por oitenta centímetros, faz concorrência a qualquer camaleão na arte de se ocultar. É preciso que o vigilante Dias rode a chave, que a arquiteta Ana Luísa Veloso se coloque ao lado cheia de capacetes de obra na mão, para ganhar dimensão no empedrado. Está aberto o portal para 6,2 km de túneis no subsolo da Expo.

