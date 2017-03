Novo modelo de preços de energia em Portugal vai ter 100 empresas como cobaias

Tarifas dinâmicas. Em Portugal, a expressão não passa, para já, de uma ideia no papel, mas em breve haverá 100 consumidores industriais de eletricidade em Portugal Continental que vão testar ao longo de 12 meses a viabilidade de ter preços que vão variar consoante a hora e o dia a que a energia é consumida, com uma amplitude tarifária bastante mais acentuada do que a já existente, por exemplo, nas tarifas bi-horárias.

O projeto-piloto, promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), faz parte de uma bateria de quatro testes para aperfeiçoar o sistema tarifário da eletricidade: dois em Portugal Continental (cada um com 100 clientes empresariais), um na Madeira e outro nos Açores (cada um com 80 consumidores).

