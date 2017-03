O presidente polaco que os polacos não querem

A primeira-ministra polaca não se conforma com a possibilidade de Donald Tusk continuar a ser presidente do Conselho Europeu por mais dois anos e meio. Beata Szydło escreveu aos 27 chefes de Estado e de Governo a explicar-lhes porque considera que o antigo governante polaco é uma má escolha, acusando-o de usar o cargo atual para interferir na política interna de Varsóvia com o objetivo de derrubar o governo do partido conservador Lei e Justiça (PiS).

Mas a carta teve pouco efeito nas capitais europeias. De acordo com várias fontes diplomáticas, ouvidas em Bruxelas, existe uma maioria qualificada de países capaz de garantir a reeleição de Donald Tusk. Entre eles estarão França, Alemanha e Espanha. O primeiro-ministro português, António Costa, também já fez saber que não tem nada contra a recondução do atual Presidente.

