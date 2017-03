Das mentiras aos insultos: uma linha de tensão cada vez mais alta

Poderia esperar-se que adjetivos como "reles", "mentiroso", "vil", "ordinário" ou "mal-educado" não fizessem parte de um debate parlamentar. Mas fazem. E ao longo das últimas semanas tornaram-se mais comuns, com o aumento da tensão nos debates quinzenais, ora diretamente entre António Costa e Pedro Passos Coelho, ora entre o Governo e as bancadas da direita. Os três pedidos de defesa de honra feitos no debate desta quarta-feira ilustram esse crescendo.

"Sempre que um deputado ou membro do Governo considere que foram proferidas expressões ofensivas da sua honra ou consideração pode, para se defender, usar da palavra por tempo não superior a dois minutos", lê-se no regimento do Parlamento, definindo o que é a reação a uma ofensa à honra, um dos 12 tipos de uso da palavra que um deputado pode ter na Assembleia da República.

