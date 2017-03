CDS quer supervisores mais ‘intrusivos’ na banca

É causa antiga do CDS, renovada em promessa feita há precisamente um ano pela então recém-eleita presidente, Assunção Cristas, e agora concretizada, sob a forma de projetos de lei que serão apresentados amanhã, em interpelação ao Governo sobre o candente tema da supervisão bancária.

Ao Expresso, a deputada do CDS Cecília Meireles garante que se trata de uma “coincidência” que a discussão se trave exatamente nos dias em que se volta a pôr em causa a atuação do Banco de Portugal na antecipação da queda do BES: a interpelação já estava marcada há algum tempo e pensada para debater a supervisão bancária. “É antes um sinal que o assunto é sério e que exige atuação”, diz.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)