Ordem dos Enfermeiros: tudo e todos estão a ser investigados pela Judiciária

Ninguém se entende na Ordem dos Enfermeiros (OE). Os principais dirigentes fazem acusações mútuas de irregularidades e práticas ilegais. A bastonária, Ana Rita Cavaco, abriu as hostilidades, denunciando em duas entrevistas alegadas ilegalidades por parte da vice-presidente e do diretor financeiro da instituição, entretanto suspensos. Meses antes, já tinha formalizado as queixas no Ministério Público. Estes ripostaram e foram em fevereiro ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) alegar a existência de viagens fictícias e dois apartamentos para membros da direção.

Com tantas denúncias feitas à Justiça, não surpreende que uma equipa da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária tenha entrado esta manhã na sede da Ordem, situada numa das avenidas mais movimentadas de Lisboa. A operação, iniciada ao início da manhã desta terça-feira, ainda decorria a meio da tarde. “Estamos a investigar tudo. A primeira a fazer denúncias foi a bastonária, mas todas as declarações estão a ser avaliadas”, conta ao Expresso uma fonte da próxima da investigação.

