Não sou mulher, sou um planeta

Ser mulher? É fazer milagres todos os dias, sem esperar ser canonizada por isso

Penso muito no dia em que as minhas filhas vão perceber que É ASSIM QUE O MUNDO AINDA FUNCIONA. E eu sem ser capaz de lhes dar uma justificação para isto e ainda ter de lhes dizer que, apesar disto, vivemos numa das melhores regiões do planeta para as mulheres… sorte a nossa.

Na próxima encarnação quero voltar a ser mulher. Tirando isso, quero ter exatamente os mesmos Direitos e Deveres que qualquer homem. Nem mais nem menos - os mesmos. Exceto ter de mudar pneus, porque não gosto!

