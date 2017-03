Herman e Isidro. Duas histórias do tempo em que a televisão parava o país

Comemoram-se esta terça-feira 60 anos desde que a RTP iniciou as suas emissões regulares nos Estúdios do Lumiar, em Lisboa, depois de uma fase experimental, na Feira Popular. Muita coisa já foi escrita e dita sobre os primeiros anos da estação pública de televisão, mas há sempre algo mais para contar do tempo em que só existiam dois canais nacionais. Por isso desafiámos Júlio Isidro e Herman José, duas das maiores personalidades da televisão portuguesa, a partilharem um episódio marcante vivido nos bastidores do pequeno ecrã.

Bernardo Mendonça Recolha de testemunhos Jornalista