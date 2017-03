Marcelo recebeu Carlos Costa e quer estabilidade no BdP

O governador do Banco de Portugal esteve no Palácio de Belém e articulou com o Presidente da República a reação aos ataques de que vem sendo alvo pelas alegadas falhas cometidas na supervisão bancária.

Ao que o Expresso apurou, a reunião ocorreu na semana passada, já depois do carnaval. E Marcelo Rebelo de Sousa, que desde o início do seu mandato fez da estabilidade do sistema financeiro uma prioridade, não alinha nos ataques da esquerda ao governador.

Para o Presidente, há uma diferença clara entre as posições do BE, do PCP e de algumas vozes do PS, que querem pressionar a saída de Carlos Costa, e a posição do primeiro-ministro, que sublinhou estar a falar-se de um cargo inamovível.

