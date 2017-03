Costa quer “repor a verdade” e rebater reportagem da SIC

“É minha responsabilidade, enquanto governador, prestar contas sobre a atuação do banco central, defender a sua reputação e proteger a confiança do público na eficácia e na diligência da supervisão bancária. É sobretudo meu dever, nestas circunstâncias, repor a verdade dos factos e prestar os esclarecimentos que as reportagens deliberadamente ignoraram”, diz o governador Carlos Costa, na carta que enviou esta segunda-feira à presidente da Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFAP), Teresa Leal Coelho, e a que o Expresso teve acesso.

Carlos Costa, cujo mandato foi renovado no verão de 2015, pouco tempo antes das eleições, pede para ser ouvido e para prestar esclarecimentos sobre o seu papel e o do Banco de Portugal no caso BES, depois de, na reportagem da SIC “Assalto ao Castelo”, ter sido admitido que o governador ignorara informações que lhe teriam permitido afastar mais cedo Ricardo Salgado da liderança do banco da família Espírito Santo.

