20 portuguesas com História

Teresa de Leão (1080-1130). No dia da boda, ela talvez ainda seja menor, ele terá pouco mais de 25 anos. Ela é filha de Afonso VI de Leão e da sua 'amiga' Ximena Muñiz, e quinta neta de Mumadona Dias, a primeira condessa da Terra de Portucalis. E ele - filho do duque de Borgonha, bisneto do rei de França, sobrinho-neto de Hugo de Cluny - recebeu-a de prémio, juntamente com os condados de Coimbra e de Portucale.

Da união, nasceram três filhas e Afonso, que se fez primeiro rei de Portugal. Ao ficar viúva, auto-intitulou-se rainha e continuou a luta do marido, ou seja, a conquista de terras, o alargamento dos seus domínios. Para si, fazia sentido unificar o Norte da Península Ibérica sob o seu cetro. Governará o condado portucalense durante 16 anos, muitos dos quais com o conde de Trava a seu lado, prosseguindo ambos a ideia de autonomia, até mesmo após serem derrotados por Afonso Henriques. Morrerá dois anos depois, sendo sepultada na Sé de Braga, ao lado do primeiro marido, o conde Henrique.

