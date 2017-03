Salgado diz que só soube pelo Expresso da offshore do GES nos Panama Papers

Ricardo Salgado garantiu que não sabia nada sobre a sociedade offshore que foi usada como um veículo da ES Enterprises. Trata-se da Pisong, uma firma que foi revelada pelo Expresso no ano passado como tendo sido usada para transferências a partir do chamado “saco azul” do Grupo Espírito Santo.

Salgado afirmou ainda que também não sabia nada da Markwell e da Monkway, duas sociedades offshore geridas por Helder Bataglia, como o Expresso também revelou no ano passado.

São declarações de Ricardo Salgado, ex-presidente executivo do BES, em resposta ao procurador Rosário Teixeira e ao inspector tributário Paulo Silva, que foram reveladas pelas edições de hoje das revistas “Visão” e “Sábado.” Nelas, Ricardo Salgado diz mesmo que foi pelo Expresso que soube da existência destas três sociedades offshores, na investigação jornalística dos Panamá Papers. O interrogatório teve lugar a 18 de janeiro.

