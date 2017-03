CDS quer ouvir Rocha Andrade no Parlamento Europeu

O requerimento foi entregue esta quinta-feira e deverá ter resposta nos próximos dias: Nuno Melo, eurodeputado do CDS e membro da comissão de inquérito aos Panamá Papers no Parlamento Europeu, quer que o secretário de Estado português dos Assuntos Fiscais preste esclarecimentos àquela comissão sobre as transferências financeiras para o Panamá durante o ano de 2014, em particular sobre os 97,7% que disse quarta-feira na Assembleia da República estarem “no oculto”.

O eurodeputado pretende, nomeadamente, que Rocha Andrade informe o Parlamento Europeu sobre quais as entidades, as datas concretas, os beneficiários e as operações relativas às transferências para o Panamá. Quer ainda saber se tais operações foram legais ou ilegais e, por fim, “a razão pela qual informações bancárias enviadas para a Autoridade Tributária portuguesa não passaram para o respetivo sistema central”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)