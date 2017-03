Administração Trump fez lobbying para libertar a ex-agente da CIA que vive em Lisboa

Pete Hoekstra era até há poucas semanas um dos principais candidatos ao cargo de diretor da CIA na Administração Trump. Acabou por perder a batalha para Mike Pompeo. Se tivesse sido nomeado, aquele ex-congressista, de 63 anos, não fecharia a porta ao waterboarding, uma das técnicas de tortura a prisioneiros banida em 2009 pelo Congresso dos Estados Unidos. Republicano próximo do Tea Party, a ala mais conservadora do partido, Hoekstra terá sido um dos nomes influentes usados pela diplomacia norte-americana para travar a extradição da luso-americana Sabrina de Sousa para Itália.

Horas depois da libertação da ex-agente da CIA em Lisboa, Pete Hoekstra desvendava uma parte dos bastidores do processo: “Posso confirmar que isto não teria acontecido sem a extraordinária ajuda da Administração Trump”, disse à FoxNews. O mesmo homem que em 2006 anunciou a existência de 500 armas químicas no Iraque revelou agora ter trabalhado com diversas organizações neste caso, sem no entanto revelar nomes: “Eles foram profissionais, coordenados e, mais importante do que tudo, eficazes”, salientou.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)