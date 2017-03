Tribunal de Contas chumba seguro privado em empresa pública

O Tribunal de Contas classificou como nulo um contrato que a Infraestruturas de Portugal (IP) celebrou no ano passado com a Fidelidade para disponibilizar seguros de saúde aos trabalhadores provenientes da antiga Refer, a gestora da rede ferroviária nacional. Num acórdão publicado esta semana, o Tribunal alega que a empresa estatal não tinha bases legais para poder oferecer aquela regalia aos seus funcionários.

A decisão dos juízes do Tribunal de Contas, tomada a 17 de janeiro, foi a de recusar dar o visto ao contrato de 354 mil euros que a IP tinha adjudicado a 18 de agosto com a Fidelidade (controlada pelo grupo chinês Fosun), para vigorar entre 1 de setembro e 31 de dezembro. O contrato resultou de um concurso público que teve como preço-base o valor de 380 mil euros. O objetivo era cobrir 2900 pessoas que trabalhavam na Refer antes de esta ser combinada com a Estradas de Portugal na nova empresa estatal IP.

