Portugal, no reino do otimismo

“O elevado nível de confiança dos consumidores reflete provavelmente a contínua recuperação económica, com a subida do PIB, a queda do desemprego e a recuperação do rendimento das famílias.” A frase é de Jack Allen, economista da Capital Economics, uma consultora sedeada em Londres. E espelha o estado de espírito que se vive na economia portuguesa, apesar da incerteza que tem dominado a agenda internacional desde a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos.

Olhemos para os dados. O crescimento do PIB no quarto trimestre foi o mais elevado desde o segundo trimestre de 2010, o desemprego está no valor mais baixo desde março de 2009 e a confiança dos consumidores está em máximos de quase 17 anos, desde março de 2000.

