Esquerda quer mais culpados: Núncio não chega

Transferências para offshores não escrutinadas pelo fisco dominaram o dia no Parlamento. Paulo Núncio já foi ouvido pelos deputados e assumiu todas as responsabilidades pela não divulgação de dados, mas PS já anunciou que vai também chamar Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque para apurar toda a extensão de responsabilidades do anterior Governo nesta matéria.

Paulo Núncio chamou a si toda a responsabilidade pela decisão de não divulgar os dados sobre transferências financeiras para paraísos fiscais durante o último Governo. “Não partilhei esta decisão com mais nenhum membro do Governo. A responsabilidade é só minha e só a mim pode ser assacada”, disse esta quarta-feira de manhã, durante uma audição na Comissão de Orçamento de Finanças. Mas PS, Bloco de Esquerda e PCP suspeitam desta tese. E os socialistas anunciaram já a intenção de ouvir também os antigos ministros das Finanças Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque no Parlamento para apurar toda a extensão de responsabilidades políticas nesta matéria.

