Uma noite de Óscares na era dos factos alternativos

“E o prémio da Academia”... Warren Beatty, que em palco estava, ao lado de Faye Dunaway, para entregar o Óscar de Melhor Filme, fez então uma segunda pausa num ponto da frase menos habitual. Tinha já feito uma primeira, segundos antes, olhando bem para dentro do envelope depois de o abrir, como quem procura algo que lá parece não estar... Seria encenação? Uma piada? O seu rosto desenha uma expressão de perplexidade, que gera a gargalhada na plateia quando volta a olhar para o envelope... E completa então a frase ao dizer “...para melhor filme...” Mas volta a olhar para o envelope, fazendo uma terceira pausa, esta mais breve.

Decide então passar a batata quente a Faye Dunaway que, sem demora, lê o nome do filme que ali estava escrito: “La La Land”... A equipa de Damien Chazelle sobe ao palco, sucedem-se os discursos, mas o burburinho não é o habitual em momento de aclamação. Há alguém que entra no palco, pega no envelope, lê o cartão, sai de cena e, pouco depois, a notícia cai que nem balde de água fria: afinal o Óscar de Melhor Filme era para “Moonlight”!...

