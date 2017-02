Piloto fica cego em combate, foge ao inimigo e faz aterrar avião

Naquele momento pensou em despenhar o avião. Estava cego, não conseguiria manobrá-lo com destino a casa, não conseguiria aterrar. Pensou... no mecânico-apontador do avião, que terá pouco mais de vinte anos, como ele próprio, e merecia um esforço pela vida. Edmond Labarre agarrou-se aos comandos da frágil aeronave usada na I Guerra Mundial e, mesmo sem ver, pilotou embalado pelos berros do companheiro, que lhe ia indicando o caminho de volta, aterrando a salvo dentro das linhas francesas.

Edmond Labarre tem 22 anos, é sargento aviador da Força Aérea francesa e está na base de Rosnay, no centro de França, quando, no final de julho de 1915, o enviam para Norte com a missão de efetuar um bombardeamento contra os alemães. A Grande Guerra, como se designou à época, iniciada em 28 de julho de 1914, dia em que o império austro-húngaro declarou guerra à Sérvia, encontrava-se num ponto de viragem, com a mudança de táticas e estratégicas dos países envolvidos. Já se percebera que o conflito estava para durar (e duraria até 11 de novembro de 1918).

