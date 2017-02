Offshores: Passos Coelho falou com Paulo Núncio mal rebentou a polémica

A conversa entre Pedro Passos Coelho e Paulo Núncio terá tido lugar pouco depois do Público ter revelado, na semana passada, a existência de cerca de 10 mil milhões de euros em transferências para offshores não fiscalizadas pela Autoridade Tributária. O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais terá garantido ao líder do PSD que “não sabia de nada”, levando Passos a fazer declarações cautelosas sobre a responsabilidade dos seus ex-governantes no caso: o presidente do PSD nunca fez qualquer defesa incondicional nem de Núncio, nem de Maria Luís Albuquerque (que foi ministra das Finanças entre 2013 e 2015), limitando-se a afirmar, repetidas vezes, que queria ver tudo cabalmente esclarecido.

Paulo Núncio foi averiguar o que se passara. E logo na sexta-feira, antes mesmo do antigo diretor-geral das Finanças, Azevedo Pereira, revelar que tinha proposto, por três vezes, a divulgação dos dados das transferências, e que, por três vezes, o então secretário de Estado não a tinha autorizado, já Núncio comunicara a Assunção Cristas a sua decisão de deixar os cargos que ocupava no CDS.

