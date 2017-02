O que pode mudar na legislação portuguesa sobre offshores

A recente polémica em torno dos 10 mil milhões de euros que foram transferidos para paraísos fiscais entre 2011 e 2014 e que, conforme noticiou o “Público”, apesar de terem sido comunicados à Autoridade Tributária, não foram escrutinados pelo fisco, recolocou na ordem do dia o debate sobre a necessidade de legislar no sentido de impedir abusos nas saídas de capitais do país para offshores e garantir a tributação devida aos montantes transferidos.

Conforme o Expresso avançou na edição de sábado, o Governo está a preparar um pacote de medidas nesse âmbito e a presença do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rocha Andrade no Parlamento — onde será ouvido, tal como o seu antecessor no cargo, Paulo Núncio, para esclarecer os deputados sobre os €10 mil milhões não escrutinados pelo fisco — poderá servir para um primeiro anúncio de propostas concretas do Governo contra a utilização abusiva de offshores. Também no sábado, o deputado do PSD Hugo Soares anunciou que os sociais-democratas vão avançar como uma proposta no sentido de garantir que a publicação das transferências para paraísos fiscais passe a ser obrigatória e deixe de estar dependente de despacho do secretário do Estado.

