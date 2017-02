Como responder a Portugal face ao “caso Manuel Vicente”?

A divulgação das notícias sobre a acusação de corrupção ativa feita pela Justiça portuguesa vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, poderá levar Luanda a lançar medidas de retaliação suscetíveis de pôr em causa os interesses de empresas e homens de negócios portugueses implantados no país.

Luanda considera que a informação do caso foi feita fora dos canais apropriados. João Melo, escritor e deputado do MPLA, é um dos que criticam a forma como a acusação a Vicente foi transmitida ao público. “Além de se tratar de um facto ‘requentado’, as elites portuguesas, mais uma vez, deram um mau exemplo de como deve funcionar o sistema democrático ao promoverem deliberadamente uma fuga de informação, que veicula uma acusação em que o visado nem sequer foi ouvido. O mais trágico é que fazem em nome da ‘democracia’, da ‘transparência’ e da ‘liberdade de imprensa”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)